В Рязанской области стартовала тематическая неделя приемов граждан

«Важную тему, которая касается передачи электрохозяйств садоводческих товариществ на баланс ресурсоснабжающих организаций, предлагаем рязанцам обсудить в ходе тематического круглого стола», — рассказала координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома Елена Синица. Мероприятие планируется провести 1 апреля.

Напомним, с 29 марта по 2 апреля региональная общественная приемная партии «Единая Россия» проводит неделю приемов граждан по вопросам, возникающим у членов дачных и садоводческих товариществ.

«Жители смогут обратиться к депутатам всех уровней, сенаторам Российской Федерации, а также специалистам профильных ведомств и председателю Рязанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России», — рассказала руководитель региональной общественной приемной партии Татьяна Панфилова.

Кроме этого, на вопросы заявителей ответит юрист правозащитного центра, открытого на базе приемной.

Приемы пройдут как в очном, так и дистанционном формате. Запись по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23.

На правах рекламы.