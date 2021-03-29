Рязанец Николай Булаев остается на посту зампреда ЦИК России

Николай Булаев на организационном заседании нового состава ЦИК России. Фото: ЦИК РФ

29 марта в Москве состоялось первое организационное заседание нового состава Центральной избирательной комиссии. Ее председателем переизбрана Элла Памфилова.

На пост заместителя председателя ЦИК были выдвинуты кандидатуры Николая Булаева и Александра Курдюмова. Об этом пишет «Коммерсант». За рязанца Булаева проголосовали 13 членов ЦИК, за Курдюмова – 1, один бюллетень признали недействительным, потому что участник голосования проголосовал за обоих кандидатов.

Напомним, что Николай Булаев - уроженец села Казачья Слобода Шацкого района, Рязанской области. Широкой публике его имя стало известно в 1996 году, когда он баллотировался на пост главы региональной администрации.

С 1999 года по 2007-ой и с 2010-го по 2011 год был депутатом Государственной Думы РФ. С 2015-го по 2016-ый был сенатором от Рязанской облдумы, членом комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

10 февраля 2016 года постановлением верхней палаты российского парламента направлен в Центральную избирательную комиссию.