В Рязани возбудили уголовное дело о взятке преподавателю колледжа

Рязанские следователи возбудили уголовное дело о взятке руководителю отделения одного из колледжей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 11 декабря 2020 года студентка учебного заведения через посредника передала 15 тысяч рублей в качестве аванса за успешную защиту своей дипломной работы.

«Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из ОЭБ и ПК ОМВД России по Октябрьскому району Рязани», - уточнили в СУ СК по региону.

Расследование уголовного дела продолжается.

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