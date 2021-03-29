Жители одной из улиц в Ряжске не могут дойти до почтового отделения

Это глухомань? Нет, фото сделано в райцентре Ряжск на улице Фурманова: ни пройти, ни проехать. Фото: Елена САВЕЛЬЕВА.

«Вопрос на засыпку: как дойти пешеходу от улицы Лермонтова до почтового отделения? По улице Новоряжской пойдешь - под машину попадешь, нет тротуаров. По улице Фурманова пойдешь - в луже утонешь. По переулку Первому Железнодорожному пойдешь - ноги переломаешь, вся дорога щебнем засыпана и не утрамбована». Такое сообщение-обращение к местной власти написали жители районного центра в сообществе «Реальный Ряжск» в социальной сети «ВКонтакте».

И это не единичный случай. Аналогичное положение и на улице Станционной – сообщает ряжский общественный активист Сергей Томилин.

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