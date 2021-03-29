29 марта на рязанском заводе случился пожар

Черный дым расстилался над Восточным промузлом. Скан изображения веб-камеры.

Утром 29 марта на рязанском заводе, предположительно – «Центртранстехмаш», случился пожар. Облако черного дыма в 09:25 зафиксировали камеры, работающие в он-лайн режиме.

«Что нам скажут надзорные органы о состоянии воздуха? Опять было чисто и превышений не обнаружено?», - вопрошает пользователь сообщества «Рязань» социальной сети «ВКонтакте» Елена Савельева. Под постом появился едкий, как сам черный дым, комментарий: «Скажут, что опять петарда взорвалась. У них с фантазией плохо».

При этом общественная организация «Дышим чистым» сообщила, что «12 дней в феврале и 11 дней в марте (сегодня 20 марта), город находится под воздействием сильных промышленных выбросов. Наши «надзорники» уверяют до сих пор, что превышений не находят».

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