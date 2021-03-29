В двух районах Рязанской области появятся центры онкопомощи

В 2021 году в Рязанской области появятся два дополнительных центра амбулаторной онкологической помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Рязанской области появятся два дополнительных центра амбулаторной онкологической помощи. Они будут созданы на базе межрайонных медицинских центров в городах Касимов и Сасово, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Пока помещения в ММЦ оснащают необходимым медицинским оборудованием. Также совместно с РязГМУ прорабатывается вопрос кадрового обеспечения онкоцентров: врачи проходят цикл первичной профессиональной подготовки по профилю «Онкология».

В амбулаториях будут принимать пациентов с подозрением на злокачественные новообразования и лечить людей с онкологическими заболеваниями, проводя, в том числе, противоопухолевую лекарственную терапию. В конечном счете медики рассчитывают повысить выявляемость таких опасных патологий на ранних стадиях.