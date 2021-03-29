Бывший владелец рязанского ТРЦ погиб при крушении вертолета на Аляске

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб при крушении вертолёта на Аляске.

29 марта в 5 часов 35 минут по московскому времени в результате крушения вертолета в горах Аляски погибли пять человек. Среди погибших - 56-летний Петр Келлнер, основатель PPF Group и богатейший бизнесмен Чехии, чье состояние оценивают в 17,5 миллиарда долларов.

По данным The New York Times, обломки вертолета, вылетевшего на экскурсию с местного горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge, были обнаружены около ледника Кник.

Напомним, что рязанцам Петр Келлнер хорошо знаком по ТРЦ «М5-Молл», которым до конца 2018 года владела и управляла PPF Group. О том, что рязанский актив чеха был продан за 3 миллиона евро при инвестициях в 80 миллионов евро, стало известно примерно спустя полгода после закрытия сделки.

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