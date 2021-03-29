За выходные шестеро рязанцев лишились 3,8 млн рублей. Рассказываем, как этого избежать. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мошенники за выходные дни опустошили счета шестерых рязанцев, похитив в общей сложности около 4 млн рублей. Начиналось все по старой отработанной схеме - со звонка на мобильный телефон. Звонившие представлялись людям работниками службы безопасности банка и сообщали, что кто-то пытается завладеть их деньгами. Чтобы сохранить накопления, люди называли мошенникам данные карты, фактически передавая им право доступа к счетам, и сбережения исчезали.

Кто из рязанцев лишился денег и в каком количестве:

- 28-летняя рязанка потеряла 280 тысяч рублей;

- 27-летний рязанский рабочий лишился 350 тысяч рублей;

- 21-летний рязанец отдал мошенникам 397 тысяч рублей;

- 59-летняя рабочая потеряла 500 тысяч рублей;

- 62-летний пенсионер лишился 1 миллиона рублей;

- 24-летняя продавщица рассталась с 1 млн 318 тысячами рублей.

Рязанское УМВД настоятельно просит жителей региона, не поднимать трубки, когда звонят с неизвестных номеров, в особенности, если номера звонящих начинаются на 8-800, 8-495, 8-499. Не реагировать на уговоры мошенников, сообщающих о подозрительных операциях на вашем банковском счете и требующих назвать номер карты, дату, и трехзначный код с обратной стороны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!