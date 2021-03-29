В супермаркетах Рязани могут появиться фандоматы по приему бутылок

В Москве фандоматы стоят уже с десяток лет. В Рязани о них только задумались. Фото: Миронов Никита.

В рязанских супер и гипермаркетах могут появиться фандоматы - роботизированные аппараты по приему тары. Об этом во время экологического стрима сообщил руководитель ЭРА Евгений Рыбаков.

В настоящее время Экологический рязанский альянс ведет переговоры с гипермаркетом «Глобус» и торговой сетью «Магнит».

По задумке экологов, любой желающий может сдать алюминиевые банки, пластиковых бутылки, а взамен получить бонусы от торгового заведения.

Отметим, что подобные фандоматы в Москве устанавливают уже около десяти лет, преимущественно на улицах, в местах массового скопления людей. Взамен бутылок и банок, аппарат выдает деньги.

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