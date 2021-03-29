Новый минимум 2021 года – все о COVID-19 в Рязанской области на 29 марта

В понедельник, 29 марта, в Рязанской области выявили 53 новых случая COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 26 208 рязанцев.

53 случая – это абсолютный минимум суточного прироста, зафиксированный в Рязанской области с начала 2021 года.

Поправились за сутки 44 человека. Общее количество выздоровевших – 24 252 человека.

Новых смертельных случаев 29 марта не подтверждено. В списке жертв коронавирусной инфекции в регионе по-прежнему значатся 358 фамилий.

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Позитивные тенденции подтверждает и общая статистика в регионе (подробности).