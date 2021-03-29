В Рязанской области заметно уменьшилось количество учебных заведений, где зафиксирован COVID-19

Оперативная группа Правительства Рязанской области сообщает, что по состоянию на 29 марта в связи с регистрацией случаев заболевания COVID-19 противоэпидемические мероприятия проводятся в 19 образовательных учреждениях: шести детских садах, десяти школах и трех вузах.

Отметим, что неделю назад в списке было 29 (!) образовательных учреждений: семь детских садиков, 16 школ, два ссуза и четыре вуза.

Позитивные тенденции подтверждает и общая статистика в регионе.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).