В Рязани иномарка наехала на лежащего на дороге мужчину

45-летний рязанец на автомобиле Nissan Qashquai наехал на лежащего на дороге во дворе дома 42-летнего мужчину. Происшествие случилось воскресным вечером 28 марта на Народном бульваре.

Был ли в этот момент пострадавший пьян или ему стало плохо, региональный телеканал ТКР не сообщает. В результате происшествия он получил травмы ушибы и ссадины. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Официальных комментариев случившегося пресс-служба УМВД по Рязанской области пока не опубликовала.

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