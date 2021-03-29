Жители Кального жалуются на мутную воду из-под крана. Фото: Юлия Комарова | Рязань.

Жительница микрорайона Кальное Юлия Комарова пожаловалась в социальных сетях на мутную воду из-под крана, прикрепив фото и видеодоказательства.

«Вот такая вода течет уже не первый день в доме №5 по улице Кальной. Заявки в «Водоканал» поступают, но жителей уверяют, что каждый звонок первый, и еще никто не жаловался», - пишет девушка.

В комментариях подписчики паблика «Рязань» указали, что такая же ситуация и в других домах по улице Кальной, а также на улице Быстрецкой.

Вода ушла - осадочек остался. Фото: Юлия Комарова | Рязань.

Ранее мы рассказывали, как специалисты рязанского «Водоканала» не смогли раскрыть тайну голубой воды. Одна из рязанок показала голубую воду из-под крана на улице Песоченской, но сотрудники МУПа так ее и не нашли (читать подробнее).

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