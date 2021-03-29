Еще один мост закрыли в Спасском районе

29 марта с 06:30 по наплавному мосту через Оку у села Троица Спасского района прекращено движение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. На месте уже установили предупреждающие знаки.

Что касается дорожного сообщения с населенными пунктами, то оно не нарушено, утверждают в МЧС, имеется объездная дорога. Не нарушено и жизнеобеспечение населения.

Ранее сообщалось, что вечером 25 марта закрыли понтонный мост у села Фатьяновка в Спасском районе. Необходимо учитывать указанную информацию при планировании маршрута.

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