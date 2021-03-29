В 11 районах Рязанской области 29 марта отключат электричество. Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 марта в 11 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шиловский район:

- деревня Ибредь, село Сановка — отключение кратковременное, два раза примерно по 15 минут с 08:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Колесня (улица Солнечная) — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Собчаково (улица Центральная) — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Большое Дарьино, деревня Егорово, село Екшур, деревня Ершовские Выселки, деревня Кузино, деревня Макеево, деревня Малое Дарьино, деревня Первушкино, деревня Сергеево, деревня Тамышево — с 09:00 до 12:00.

Пронский район:

- село Береговая Погореловка, поселок Погореловский — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- село Незнаново (переулок Новый, Центральный переулок, школа, администрация, церковь) — с 29 марта 09:00 до 31 марта 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Соха (улицы Спортивная, Садовая) — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- деревня Сумбулово (улица Центральная) — с 09:00 до 16:00.

Сараевский район:

- село Кривское (улица Свеклица) — с 10:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Заборье, село Шумашь — с 10:00 до 16:00.

Рыбновский район:

- село Костино, деревня Елизаветинка — с 10:00 до 16:00;

- село Козловка — с 10:00 до 15:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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