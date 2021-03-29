В 11 районах Рязанской области 29 марта отключат электричество.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
29 марта в 11 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Шиловский район:
- деревня Ибредь, село Сановка — отключение кратковременное, два раза примерно по 15 минут с 08:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Колесня (улица Солнечная) — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Собчаково (улица Центральная) — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Большое Дарьино, деревня Егорово, село Екшур, деревня Ершовские Выселки, деревня Кузино, деревня Макеево, деревня Малое Дарьино, деревня Первушкино, деревня Сергеево, деревня Тамышево — с 09:00 до 12:00.
Пронский район:
- село Береговая Погореловка, поселок Погореловский — с 09:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- село Незнаново (переулок Новый, Центральный переулок, школа, администрация, церковь) — с 29 марта 09:00 до 31 марта 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Соха (улицы Спортивная, Садовая) — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- деревня Сумбулово (улица Центральная) — с 09:00 до 16:00.
Сараевский район:
- село Кривское (улица Свеклица) — с 10:00 до 17:00.
Рязанский район:
- село Заборье, село Шумашь — с 10:00 до 16:00.
Рыбновский район:
- село Костино, деревня Елизаветинка — с 10:00 до 16:00;
- село Козловка — с 10:00 до 15:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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