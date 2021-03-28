В Рязани во время эвакуации ТРЦ «Премьер» образовалась толкучка. Фото: vk.com/rznnews62 | Виталий БЕЛОВ

Днем воскресенья, 28 марта, в ТРЦ «Премьер» прошла эвакуация из-за сработавшей пожарной сигнализации. По данным областного ГУ МЧС, тревога, прозвучавшая в 13:24, оказалась ложной.

Один из посетителей торгового центра разместил в соцсетях фотографию, показывающую, что во время эвакуации возле эскалаторов образовалась толкучка:

«Остальные выходы были закрыты. Эвакуация на высоте», - саркастически заметил рязанец.

Напомним, в начале февраля пожарная сигнализация срабатывала в «Барсе на Московском» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!