28 марта стало известно о новых жертвах COVID-19 в Рязанской области

В воскресенье, 28 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще два человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 69-летнего и 79-летнего мужчин.
Оба скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция. Отметим, что январь 2021 стал месяцем с самой высокой смертностью от COVID-19 в регионе.
Всего, по официальным данным, на 28 марта COVID-19 в Рязанской области унес жизни 358 человек.
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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).