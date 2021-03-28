Рязанцы сняли пролет МКС по ночному небу, следующий – 28 марта

Коллаж пролета МКС по касательной к диску Луны. Фото: vk.com/planetarium62 | Алексей БУСАРОВ

Участники сообщества любителей астрономии «Меридиан 39» поделились видеозаписями и фотографиями пролета Международной космической станции по ночному небу. Траектория орбитальной станции относительно наблюдателей в Рязани 27 марта в 20:07 по московскому времени проходила по касательной к диску Луны.

В сообществе «Школьный планетарий» астроном-любитель Алексей Бусаров даже опубликовал ролик вечерних наблюдений и изображения, полученные с помощью телескопа.

28 марта пролет МКС из Рязанской области также будет виден с 20:05 до 20:10. Выше и ярче всего объект будет в 20:08 – почти на юге, возле созвездий Близнецов, Ориона и Малого Пса. Остается надеяться, что погода не помешает.

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