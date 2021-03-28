Все о коронавирусе в Рязанской области на 28 марта

В воскресенье, 28 марта, в Рязанской области выявили 55 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 26 155 рязанцев.

Поправились за сутки 60 человек. Общее количество выздоровевших – 24 208 человек. Ежедневное количество выздоравливающих постепенно начинает превышать количество заболевших.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В новые жертвы коронавируса включили фамилии двух человек. По официальным данным, на 28 марта COVID-19 унес жизни 358 рязанцев.