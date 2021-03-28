Больше 30 ликвидаторов ЧП в Скопинском районе получили награды

Участники ликвидации последствий взрывов на территории воинской части 55443 в Скопинском районе получили заслуженные награды. Фото: 62.mchs.gov.ru

Участники ликвидации последствий взрывов на территории воинской части 55443 в Скопинском районе получили заслуженные награды. Церемония состоялась 27 марта в Пронске. Само ЧП случилось днем 7 октября 2020 года (подробнее).

31 сотруднику МЧС, среди которых начальники караулов, командиры отделений, пожарные, водители, вручили медали МЧС России, нагрудные знаки и благодарственные письма.

Первый зампред регионального правительства Анна Рослякова от имени губернатора поблагодарила спасателей за их самоотверженный труд, сообщает пресс-служба кабмина.

Кроме того, пожарным службам Пронска, Тырновского и Орловского сельских поселений в ходе церемонии передали специализированную технику.

«Я уверен, что, получив боеспособную технику, подразделения муниципальной и добровольной пожарной охраны станут надежными помощниками профессиональным пожарным», - сообщил Александр Савуков.