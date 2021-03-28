В Рязанском десантном училище в одиннадцатый раз прошел выпуск прапорщиков

Алексей Рагозин вручает диплом выпускнику. Фото: сайт "РВ".

Дипломы о среднем профессиональном образовании с присвоением воинского звания «прапорщик» получили более сорока выпускников РВВДКУ имени Маргелова. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Новоиспеченные прапорщики будут служить в подразделениях связи воздушно-десантных войск. Два с половиной года они проходили обучение по специальностям «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», «Сети связи и системы коммутации».

В ходе торжественной церемонии выпускники простились со знаменем училища. Подразделения прошли торжественным маршем. После традиционного показательного рукопашного боя праздник завершила рота почетного караула.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!