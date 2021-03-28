В Рязанском десантном училище в одиннадцатый раз прошел выпуск прапорщиков

Алексей Рагозин вручает диплом выпускнику. Фото: сайт "РВ".
Дипломы о среднем профессиональном образовании с присвоением воинского звания «прапорщик» получили более сорока выпускников РВВДКУ имени Маргелова. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».
Новоиспеченные прапорщики будут служить в подразделениях связи воздушно-десантных войск. Два с половиной года они проходили обучение по специальностям «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», «Сети связи и системы коммутации».
В ходе торжественной церемонии выпускники простились со знаменем училища. Подразделения прошли торжественным маршем. После традиционного показательного рукопашного боя праздник завершила рота почетного караула.
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