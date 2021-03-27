МХК «Рязань-ВДВ» победил «Белгород» в первом четвертьфинальном матче

Третий гол в ворота "Белгорода" на счету Ростислава Халиуллина. Фото: Павел АВЕРИН

В 1\4 финала Кубка регионов рязанские «десантники» 27 марта принимали МХК «Белгород» и выиграли в основное время 4:3.

К середине второй трети игры хозяева, казалось, имеют все шансы на победу. Голы Максима Седов, Данила Глухих и Ростислава Халиуллина вселяли в это уверенность.

Но гости сначала счет «размочили» - это сделал Андрей Замураев, а затем свели практически на «нет» усилия подопечных Алексея Храмцова. Гол на счету Якова Наумова, и уже на табло 3:2.

Через минуту Леонид Пасманик создал гандикап в две шайбы. Но Алексей Смирнов вновь вернул интригу в противостояние – 4:3. Тренеры гостей сняли вратаря, шестеро полевых игроков «Белгорода» пытались устроить штурм – Данил Шалойко остался непробиваем.

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