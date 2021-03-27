Проект «Третий урок физкультуры» научит детей плавать

Роман Калини (в центре) рассказал об итогах работы за 2020 год.

Региональный координатор «Здорового будущего», ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Роман Калинин на заседании общественного совета партийного проекта 25 марта рассказал об итогах работы за 2020 год и предложил новые направления. В мероприятии принял участие заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Александр Шевырев.

Несмотря на ограничения, введенные в 2020 году, некоторые направления партийного проекта «Здоровое будущее» проводились онлайн. Например, информационно-просветительские беседы для учащихся «Питайся правильно» и «Два шага к здоровью».

Будет продолжена реализация проектов, которые получили высокую оценку высокую оценку на федеральном уровне, в том числе программа «Онкоконтроль», которая работает с 2019 года.

Региональный координатор рассказал о тиражировании регионального проекта «Кадровый призыв» в других регионах. Его концепция позволяет активно популяризировать федеральные программы, направленные на устранение дефицита медицинских кадров.

- Интерес к проекту был проявлен со стороны министерства здравоохранения и администраций муниципальных образований Тульской области. Разосланы письма в соответствующие ведомства Владимирской, Липецкой и Тамбовской областей, – отметил Роман Калинин.

В ходе обсуждения члены регионального общественного совета партпроекта «Здоровое будущее» приняли решение, что необходимо разработать кадровую программу и предусмотреть дополнительные меры социальной поддержки специалистов сферы здравоохранения. Решить проблему кадров посредством федеральных проектов «Земский фельдшер» и «Земский доктор» не удается.

Была озвучена инициатива создать проект «Кадровый призыв», направленный на поддержку службы скорой помощи и фельдшерского звена.

Еще одно перспективное направление партпроекта «Здоровое будущее», который в ближайшее время планируется распространить на районы – «Третий урок физкультуры».

- В бассейне «Аквамед» организованы бесплатные занятия для школьников по обучению плаванием. К нам приходят классы из нескольких школ, расположенных в микрорайоне Горроща, – рассказал Роман Калинин.

Будет продолжен проект, направленный на повышение цифровой грамотности специалистов первичного звена.

Еще одна инициатива, направленная на сохранение и укрепление здоровья населения, – популяризация профилактики факторов риска наиболее социально значимых заболеваний. Проект предполагает просветительскую работу по вопросам, касающимся сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний.

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