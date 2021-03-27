Ремонтные работы на мосту через Трубеж в Рязани переведут в режим 24/7

Фото со странице Елены Сорокиной.

В субботу, 27 марта, глава администрация Рязани Елена Сорокина посетила площадку ремонтных работ моста через Трубеж. Итоги проверки Елена Борисовна опубликовала на своих страничках в социальных сетях.

- В настоящее время демонтаж конструкций и поддомкрачивание балок идет с опережением. Есть небольшое отставание по вынесению инженерных коммуникаций из зоны строительства, но подрядчик заверил, что до 4 апреля оно будет ликвидировано, - отметила Елена Борисовна. - На следующей неделе продолжится демонтаж конструкций и работы с инженерными коммуникациями. Кроме того, рабочие приступят к ремонту еще двух опор.

Также отмечается, что ремонт планируется ускорить за счет перевода работ в режим 24/7, при условие, что они не будут мешать жителям окрестных домов. Приобретены более современные материалы, у которых технологическое время для набора прочности сокращено – 14 суток вместо 28.

На мосту установлены камеры наружного наблюдения, следить за ходом работ в режиме онлайн может любой желающий.

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