Трое мужчин и женщина – 27 марта стало известно о новых жертвах COVID-19 в Рязанской области

В субботу, 27 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще четыре человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 63-летнего, 68-летнего и 84-летнего мужчин, а также 83-летней женщины.

Все они скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция. Отметим, что январь 2021 стал месяцем с самой высокой смертностью от COVID-19 в регионе.

Всего, по официальным данным, на 27 марта COVID-19 в Рязанской области унес жизни 356 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).