В Рязани в троллейбусе №5 произошло задымление

Утром в субботу, 27 марта, в Рязани в салоне троллейбуса, двигавшегося по маршруту №5, произошло задымление в районе средней двери. В пресс-службе администрации города уточнили, что возгорания не случилось. Никто из пассажиров не пострадал.

Водитель оперативно локализовал ситуацию. Машина была снята с маршрута и позже отбуксирована в депо.

Причину инцидента определят после вскрытия короба.

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Во время происшествия никто не пострадал (подробности).