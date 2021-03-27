Ушел из жизни Почетный гражданин Рязани Юрий Земцов

Юрий Петрович Земцов (1927-2021).

В пятницу, 26 марта, на 95-м году ушел из жизни Почетный гражданин города Рязани, заслуженный машиностроитель СССР Юрий Петрович Земцов.

Юрий Петрович родился в 1927 году в селе Головинщино Пензенской области. В Рязань приехал по распределению в 1949 году после окончания Пензенского индустриального института. С тех пор его жизнь была связана с Рязанской землей. В разные годы руководил заводами «Теплоприбор» и САМ. На руководящих должностях внес большой вклад в развитие приборостроения, создание инфраструктуры города и объектов социально-культурной сферы.

Юрий Петрович Земцов был награжден двумя Орденами Ленина, Орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, несколькими медалями.

Сотрудники администрации города Рязани глубоко скорбят по поводу его кончины, и выражают соболезнования родным и близким.