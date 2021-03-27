Летчика-рязанца, погибшего при нештатном катапультировании, похоронили на малой родине

Проводить в последний путь сослуживцев собрался весь военный городок. Скрин ТВ-сюжета.

"В Шайковке состоялось прощание с погибшими летчиками. Проводить в последний путь сослуживцев собрался весь военный городок. После церемонии прощания гробы с телами погибших были доставлены на аэродром. Оттуда их самолетами отправили к местам захоронения. Это их последний полет", - рассказывает о трагедии "МК-Калуга". Погибшие пилоты были из Барнаула, Башкирии и Рязани.

23 марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за низкой высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа получили травмы, несовместимые с жизнью.Четвертый член экипажа выжил.

Рязанского летчика похоронили на малой родине.

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