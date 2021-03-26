За пять дней больных COVID-19 рязанцев, подключенных к аппаратам ИВЛ, стало меньше

За пять прошедших дней троих пациентов отключили от аппаратов ИВЛ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В лечебных учреждениях находится 251 пациент с COVID-19. Такие данные приводит опергруппа при правительстве Рязанской области.

Состояние 47 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 165 пациентов – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии – 39 человек, из них 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Мы сравнили эти цифры с показателями начала недели (22 марта). Они изменились незначительно. За пять дней пациентов в тяжелом состоянии стало на девять больше. При этом рязанцев, подключенных к аппаратам ИВЛ, за прошедшие дни стало на три человека меньше.

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