Уже в мае парковка у вокзала «Рязань-1» станет платной

Платная парковка у вокзала «Рязань-1» начнет работать в мае этого года, сообщает пресс-служба городской администрации. Власти Рязани заключили инвестиционное соглашение с ООО «Контроль».

По информации управления транспорта, оператор разработал и согласовал проект организации дорожного движения. В настоящее время на привокзальной площади рабочие монтируют оборудование и благоустраивают территорию платной парковки.

«Стоимость стоянки определят позже, после расчетов. Деньги, которые будут поступать в бюджет Рязани от работы платной парковки, направят на решение вопросов по благоустройству, на содержание и ремонт дорог областного центра», - заверили чиновники.

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