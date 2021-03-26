В Рыбном ветеринар оформил документы на просроченную продукцию

Специалисты рязанского Россельхознадзора уличили ветеринара Рыбновской районной ветстанции в том, что он оформил сопроводительные документы в электронной форме на товар с истекшим сроком годности.

В отношении ветеринара составили протокол об административном правонарушении. Позже специалиста оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на остановке в Рязани незаконно торговали карпом и толстолобиком. Специалисты Россельхознадзора всю рыбу изъяли и отправили на утилизацию (читать подробнее).

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