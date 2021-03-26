Аграрии из Рязанской области съездили в Самару с пользой для дела

Дмитрий Филиппов (справа) и Борис Шемякин (слева спереди) в цеху завода «Пегас-Агро».

24 и 25 марта зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, курирующий аграрный сектор, и министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин с большой группой ответственных работников регионального АПК были в Самаре, где совершили визит на завод «Пегас-Агро».

Как сообщает пресс-служба минсельхоза, завод «Пегас-Агро» производит инновационную технику. Так, самоходные опрыскиватели-разбрасыватели «Туман» уже есть у нескольких предприятий Рязанской области, и, по отзывам, хорошо себя зарекомендовали .

Рязанская делегация с заинтересованностью осмотрела производственные линии завода. Дмитрий Филиппов и генеральный директор ООО «Пегас-Агро» Светлана Линник подписали соглашение о поставке в Рязанскую область в рамках программы импортозамещения еще 15 «Туманов» по сниженным ценам.

И.о. ректора Рязанского агротехнологического университета Александр Шемякин и руководитель компании-дилера техники «Пегас-Агро» – ООО «ТСК» Алексей Дьяконов подписали соглашение об оборудовании в вузе учебного класса для изучения студентами современной сельхозтехники.