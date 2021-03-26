Депутат гордумы помог многодетной семье

С 22 по 26 марта в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» поступило более 40 обращений. Большинство из них были решены положительно.

К члену фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе Сергею Еремину обратилась многодетная семья, в которой воспитываются семеро детей. Они попросили оказать материальную помощь.

Еще одна пожилая рязанка, которая является инвалидом, обратилась в волонтерский центр, открытый на базе общественной приемной партии. Добровольцы доставили пенсионерке все необходимое.

«Несколько обращений касались обеспечения лекарственными препаратами по льготным рецептам. Также заявители обращались с жалобами на некачественные коммунальные услуги», — рассказала руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

Она отметила, что вопросы, которые не удалось решить оперативно, находятся на контроле.

«С 1 апреля возобновляются очные приемы депутатов Рязанской городской и областной Думы. Уточнить график можно на сайте», — сообщила координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома партии Елена Синица.

Направить письменное обращение можно по почте (390000, Рязань, ул. Горького, д.49а) или на электронный адрес op@ryazan.er.ru. Справки по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23.

На правах рекламы.