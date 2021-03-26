«Сосновый бор» после капремонта будет принимать до 2,5 тыс. человек

Основные восстановительные работы в бывшем солотчинском санатории «Сосновый бор» на сегодняшний момент завершены, сообщают «РВ». По данным издания, капремонт крыши здания закончен, система отопления и водопровод готовы к эксплуатации, установлена даже чаша бассейна.

В настоящее время осталось завершить отделочные работы, приобрести мебель и оборудование. Уже началась чистовая отделка реабилитационного корпуса.

Предполагается, что ежегодно в многопрофильном социально-реабилитационном центре «Сосновый Бор» (именно так сейчас называется санаторий – Ред.) будут получать услуги почти 2500 граждан.

Ранее губернатор Николай Любимов заявлял, что профилем учреждения станет постмедицинская реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, и тех, кто перенес сложные операции, тяжелые болезни (читать подробнее).

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