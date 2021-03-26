Рязанцы подали в суд на «Первый канал» за использование своей песни в «Поле чудес»

Рязанцы подали в суд на «Первый канал» за использование своей песни на «Поле чудес». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Останкинского районный суд принял исковое заявление от рязанского бизнесмена, автора песенных произведений Сергея Перимбаева и исполнительницы Валентины Рязановой о защите авторских и смежных прав.

— 8 января я, открыв рот, увидел и услышал в пересланном сообщении, что на «Поле чудес» во всю используется моя песня, — рассказывает «КП-Рязань» Сергей Перимбаев. — Это просто нонсенс! Они даже не заморочились посмотреть, что все права зарегистрированы в РАО.

Речь идет о музыкальном произведении «Зимушка-Зима», на воспроизведение которого АО «Первый канал» не получило разрешение от правообладателя, но включило в показ январского выпуска телепередачи «Поле чудес» от 8 января 2021 года.

Во время телепередачи ансамбль песни и танца «Подсолнухи» из Саратова выступил с танцевальным номером под запись музыкального произведения «Зимушка-Зима», в исполнении Валентины Рязановой, автором которого является Сергей Перимбаев.

Истцы настаивают, что не давали разрешения на использование музыкального произведения третьим лицам.

В качестве компенсации за неправомерное использование произведения истцы просят более 500 тысяч рублей. Ответчиками выступят «Первый канал», ансамбль и учреждение культуры, к которому относится коллектив.

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