Две женщины и двое мужчин – стало известно о новых жертвах COVID-19 в Рязанской области

В пятницу, 26 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще четыре человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 62-летнего и 73-летнего мужчин, а также 58-летней и 72-летней женщин.

Все они скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 26 марта COVID-19 в Рязанской области унес жизни 352 человек.

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В список скончавшихся от СOVID-19 ее фамилию включили 25 марта (подробности).