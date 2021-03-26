Рязанский гидрометцентр перешел в режим «Половодье»

Рязанский гидрометцентр 26 марта перевел сотрудников отдела гидрологических наблюдений в режим «Половодье». Каждый день, включая выходные, дежурный инженер-гидролог будет собирать и анализировать информацию с гидропостов.

«Практически на всем протяжении реки Ока наблюдаются первичные признаки разрушения ледостава», - сообщают метеорологи, отмечая, что нет таких признаков на посту Старая Рязань.

Где-то уровень воды в Оке пока остался прежним, но в целом имеет тенденцию к повышению. Максимальное (+6 см за минувшие сутки) случилось в Рязани. На малых реках уровни воды изменились в пределах -2…+10 см. Подробнее - на сайте Рязанского гидрометцентра.