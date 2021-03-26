За истекшие сутки ямы заделали на четырех улицах Рязани

Северную окружную ремонтируют горячим асфальтом. Фото: сайт горадминистрации Рязани.

За прошедшие сутки на улицах Юннатов, Касимовском шоссе, Нахимова, Октябрьская производился ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. Об этом сообщила администрация города и пояснила, что это "экстренная мера, его проводят в первую очередь, чтобы снизить аварийность на дорогах".

Также ямочный ремонт проводится и на Северной окружной дороге. Но уже горячим асфальтом. Как утверждают в Дирекции благоустройства города, этот способ обладает несколькими неоспоримыми достоинствами: нет необходимости в полном перекрытии движения, работы проводятся оперативно и маленькие участки восстанавливаются в течение суток. Кроме того, не привлекается тяжелая спецтехника.

В общей сложности отремонтировано за истекшие сутки силами ДБГ и подрядных организаций 600 квадратных метров.

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