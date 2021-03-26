«Гаражная амнистия» заработает с 1 сентября

Госдума единогласно приняла в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены». Он вступит в силу 1 сентября 2021 года и продлится пять лет – за это время региональные власти должны привести свое законодательство в соответствии с федеральным.

«Проделана просто колоссальная работа. По первичным данным, это будет касаться более миллиона таких объектов. Но на самом деле, я думаю, что их гораздо больше, потому что официальной регистрации нет», — сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, один из авторов инициативы, член фракции «Единой России» Павел Крашенинников.

Так называемая гаражная амнистия коснется не только капитальных гаражей и земли под ними, но и боксов на участках гаражных кооперативов и товариществ. Для регистрации объекта потребуется только одно заявление в органы местного самоуправления с документами, подтверждающими право на гараж. Например, предоставить договор о подключении гаража к инженерным сетям, документы об уплате коммунальных услуг или документ о проведении технической инвентаризации.

Это касается и тех, кто получил такой объект в наследство или после переуступки. После государственной регистрации прав на участок и гараж уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из ЕГРН.

«На сегодняшний день сложилась ситуация, что большое количество гаражей не оформлены в официальном порядке, и их владельцы не могут распорядиться ими по своему усмотрению. Закон должен решить эту проблему», – пояснила на своей странице в социальной сети депутат Государственной Думы от Рязанской области, член фракции «Единой России» Елена Митина. Владельцы смогут осуществлять сделки с гаражами: дарить, продавать, закладывать или передавать по наследству.

«Гаражная амнистия» будет распространятся на объекты, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса – до 30 декабря 2004 года. В их отношении будет действовать особый, упрощенный порядок оформления земельных участков. Но при условии, что участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти, а также если гараж и участок, на котором он расположен, достались гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

«При оформлении права собственности на гараж и связанный с ним земельный участок оплачивать государственную пошлину гражданам не придется — заявление о постановке на кадастровый учет и регистрации подаст орган государственной власти или орган местного самоуправления», – отметила Елена Митина

Вопрос оформления гаражей и земли под ними в собственность беспокоил региональные власти и жителей РФ. В сентябре председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил фракции партии в Госдуме рассмотреть и принять этот законопроект в приоритетном порядке. После этого был подготовлен проект «гаражной амнистии». Инициативу поддержали в 55 регионах, 16 декабря его внесли в Госдуму. В первом чтении документ приняли 26 января, во втором — 16 марта.

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