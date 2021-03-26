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Коронавирус Covid-1926 марта 2021 11:49

Еще четыре смертельных случая COVID-19 признали в Рязанской области

Число заражений, о которых известно официальной статистике, превысило 26 тысяч
Антон КОНОВАЛОВ
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26 марта в Рязанской области зарегистрировали 55 случаев новой коронавирусной инфекции. Официальной статистике теперь известно о 26044 случаях с начала пандемии.

Если верить данным оперштаба, за сутки 55 пациентов, которые заразились ранее, прошли курс лучения и признаны здоровыми. Вместе с ними переболевшими значатся свыше 24 тысяч человек.

Кроме того, в Рязанской области прямым следствием COVID-19 признали гибель еще четырех человек. В статистике отражены 352 летальных исхода, хотя уже очевидно, что с коронавирусом связано гораздо больше смертей (подробнее).