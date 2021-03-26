Под Рязанью грузовик «ГАЗель» сбил пьяного пешехода.

Вечером 25 марта в Рязанском районе на автодороге Спас-Клепики – Рязань 52-летний житель Костромы за рулем автомобиля «ГАЗель» сбил пьяного 46-летнего мужчину из Ухоловского района, который в этот момент шел по дороге в попутном направлении.

В результате дорожного происшествия пешеход получил телесные повреждения, ему оказали медицинскую помощь.

В настоящее время полиция по данному факту проводит проверку.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и три человека получили различные травмы.

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