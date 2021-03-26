Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП в Скопинском районе.

Полиция опубликовала фотографии с места трагического ДТП в Скопинском районе, в котором столкнулись ВАЗ-21099 под управлением 25-летнего рязанца и Ford Focus, за рулем которого находился 24-летний парень

Водитель без прав попал в смертельное ДТП в Скопинском районе.

В результате дорожного происшествия водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады медиков, второго водителя с травмами госпитализировали.

На дороге Горлово – Михайлов столкнулись автомобили Ford Focus и ВАЗ-21099.

Кроме того, сообщалось, что у погибшего водителя не было прав на управление транспортом (читать подробнее).

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