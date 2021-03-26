Власти Рязани дали новый прогноз насчет моста через Лыбедь

В Рязани власти не сдержали очередное обещание – частично открыть движение по мосту на улице Ленина в марте 2021 года. Фото: Константин МОГИЛИН

В Рязани власти не сдержали очередное обещание – частично открыть движение по мосту на улице Ленина в марте 2021 года. Новый срок вовсе не называется.

«При наступлении благоприятных погодных условий и устойчивых положительных температур возведение насыпи и строительство основания проезжей части будет продолжено после выданного разрешения стройконтроля», - заявили в администрации города.

Теперь подрядная организация (ООО «КМК») будет ждать «оттаивания тела насыпи», чтобы избежать просадок в будущем. Причины зимней заморозки работ очевидны, но вопрос в том, почему ответственные лица не учли это изначально.

«Сейчас ведется устройство инженерных коммуникаций, геодезические работы для реконструкции лестничных сходов», - доложили чиновники по итогам выезда 25 марта.

Полностью реконструкция моста должна завершиться до 31 июля. Подрядчик утверждает, что справится.

А вот вам информация к размышлению. Проект реконструкции моста был разработан еще в 2018 году. В январе 2020-го рязанцам торжественно объявили, что деньги, наконец, выделяются, однако подготовительные работы начались только в сентябре, а перекрыли проезжую часть 15 октября. По варианту организации движения, который в итоге был выбран, проектом предусматривалось перекрытие на срок «до 4 месяцев». К моменту публикации этой новости прошло больше 6 месяцев.

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