В восьми районах Рязанской области 26 марта отключат электричество.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
26 марта в восьми районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рыбновский район:
- село Костино, село Окаемово, деревня Тайчины, поселок Комсомольский — с 09:00 до 17:00;
- деревня Елизаветинка — с 10:00 до 16:00.
Рязанский район:
- деревня Отводное, село Шумашь — с 09:00 до 17:00;
- село Заборье — с 10:00 до 16:00.
Захаровский район:
- село Колесня — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Норино, деревня Миленино — с 09:00 до 16:00.
Сапожковский район:
- деревня Купальское — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Муравлянка, деревня Ниловка, деревня Ремизово 1-я — с 10:00 до 14:00.
Шиловский район:
- село Копаново — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Соха — с 09:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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