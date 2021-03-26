Рязанский журналист стал вести новости на телеканале «Матч ТВ».

30-летний телеведущий из Рязани Алексей Кочетков, ранее работавший на телеканале ТКР, перешел на «Матч-ТВ».

В штат федерального телеканала его зачислили несколько дней назад. Теперь Кочетков готовит и ведет пяти- и десятиминутные выпуски новостей.

Как рассказал журналист «РВ», с технической точки зрения организация эфира из студии на «Матч-ТВ» та же, что и на ТКР, но понервничать ему все же пришлось. Основная причина – осознание, что тебя смотрят намного больше людей, чем в регионе. А драйва добавляет максимальная оперативность в освещении тех или иных событий.

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