Водитель без прав попал в смертельное ДТП в Скопинском районе

В четверг, 25 марта, примерно в 17.40 в Скопинском районе на дороге Горлово – Михайлов произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Ford Focus и ВАЗ-21099. В результате аварии 25-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель иномарки госпитализирован с переломами конечностей.

По предварительной информации, аварию спровоцировал 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099. Также установлено, что он не имел права на управление транспортными средствами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!