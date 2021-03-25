В администрации Рязани обсудили работу с освободившимися из колоний

В ближайшее время планируется внедрить портал по поиску работы для бывших заключенных. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

25 марта в администрации областного центра прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Рязани. В нем приняли участие представители регионального УМВД, УФСИН и структурных подразделений горадминистрации. В частности речь шла о социальной адаптации бывших заключенных.

По данным УФСИН в учреждениях исполнения наказания в настоящий момент работают профессиональные училища, в которых проводится подготовка по 15 востребованным профессиям. Кроме того, при ИК существуют центры трудовой адаптации и даже оказывается содействие в получении высшего образования. В учреждениях оборудованы учебные площадки для получения «вышки» дистанционно.

«В ближайшее время планируется внедрить портал «Работа в России», на котором будет размещена информация о рабочих местах и вакансиях для лиц, освобождаемых из мест лишения свободы», - сообщили в пресс-службе администрации Рязани по итогам совещания.

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