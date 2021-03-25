С 28 марта рязанцам уехать в Коломну станет проще

В последнее воскресенье марта железная дорога переходит на летний график движения электропоездов. В связи с этим в расписании появляются дополнительные пригородные и межрегиональные составы.

Так, с 28 марта, по данным ЦППК, по выходным дням, в расписании появится пара новых электричек: №6007 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 9.07 и № 6016 Голутвин – Рязань, прибытием в 14.22.

Электрички будут следовать со всеми остановками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!