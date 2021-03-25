Разваливающийся павильон остановки «Дом художника» продолжает пугать рязанцев.

Свисающую боковину павильона на остановке «Дом художника» более двух суток не могут отремонтировать. Двое суток – это с того момента, когда представители администрации отреагировали на сообщение рязанцев и заверили, что все будет оперативно исправлено.

За двое суток рязанские специалисты горадминистрации отремонтировать павильон не смогли.

— Мы уже направили эту информацию ответственным специалистам. Они оперативно устранят риск падения конструкции, — сообщили чиновники еще днем 23 марта. — Благодарим за предоставленную информацию и неравнодушие.

По состоянию на 25 марта 15:00 павильон в центре Рязани все еще в неисправном состоянии.

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