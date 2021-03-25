Рязанский министр провел эксперимент по очистке воды. Фото: Михаил Скрипников | Рязанские ведомости.
Руководитель министерства природопользования Рязанской области Александр Новиков в «Студии техноидей» рязанского «Кванториума «Дружба» очистил воду от примесей.
Акцию, в которой участвовал глава ведомства, приурочили к недавно прошедшему Международному дню водных ресурсов, сообщает «РВ».
Чиновник рассказал участникам акции о состоянии рек, озер и грунтовых вод в Рязанской области, а потом провел занимательный эксперимент: взял тестовую порцию воды, которую перед этим загрязнили, и размешал в ней кристаллы медного купороса.
Во время эксперимента Новиков отфильтровал воду от нерастворенных примесей, а потом добавил туда щелочь.
Кристаллы купороса осадком опустились на дно, после чего воду профильтровали через слой ваты и активированного угля.
По словам министра, вода в Рязанской области считается дефицитным ресурсом, поэтому с 2019 года в регионе реализуют проект по сохранению уникальных водных объектов. Проект предусматривает расчистку дна реки Солотча и вырубку сорной травы и кустарников по берегам.
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